ما حقيقة منع رفع علم كوردستان في كركوك؟

2019/12/17 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول امني في كركوك يوم الثلاثاء ان قيادة المقر المتقدم في كركوك منعت رفع علم كوردستان في الاماكن المختلطة في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، حيث يحتفل الكورد بيوم العلم القومي.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان القيادة منعت اليوم رفع علم كوردستان في جامعة كركوك وكذلك في المدارس والاماكن المختلطة من القوميات في المحافظة لمنع وقوع احتكاكات.

واضاف المصدر ان المدارس الكوردية والمناطق ذات الغالبية من تلك القومية شهدت رفع علم كوردستان والاحتفال بهذه المناسبة بشكل طبيعي.

وشهدت مناسبة احياء يوم علم كوردستان بعد احداث 16 عام 2017 توترات بين الكورد وباقي القوميات الاخرى على خلفية رفع العلم في بعض الاماكن بينها جامعة كركوك.

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