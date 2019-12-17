نيجيرفان بارزاني: الكردستانيون ناضلوا بظل علمهم من اجل حقوق المكونات

2019/12/17 | 13:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد عد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، امس الثلاثاء، علم كردستان رمز لنضال شعب في سبيل الحرية.وقال بارزاني في كلمة بمناسبة يوم العلم الكردي، “ناضل الكردستانيون لسنوات في ظل هذا العلم، وكان هدفهم واحد وهو نيل حقوق مكونات كردستان”.واكد ان “هذا العلم، رمز لكفاح شعب في سبيل الحرية والمساواة”.وكان ...

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