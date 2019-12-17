2019/12/17 | 13:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اكد الناطق العسكري باسم التحالف الدولي، الكولونيل مايلز، الثلاثاء، عدم دخول ارتال عسكرية الى المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقال كاغينز في تصريحات صحفية، إن “التحالف الدولي لم يُدخل اي عجلات عسكرية الى المنطقة الخضراء”.يذكر ان وكالة “فرنس برس” قد كشفت في وقت سابق صباح اليوم، دخول أرتال عسكرية تابعة للتحالف ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي ينفي دخول ارتال عسكرية الى المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي ينفي دخول ارتال عسكرية الى المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).