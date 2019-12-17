2019/12/17 | 13:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يرد الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يرد الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يرد الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).