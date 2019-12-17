2019/12/17 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيأة النزاهة، الثلاثاء (17 كانون الاول 2019)، حكماً بالسجن ست سنوات بحق نائب حالي بتهمة الرشوة.

يتبع .



.



.

بغداد اليوم-بغداد

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اجتماعاً مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة مجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "النائ

بغداد اليوم- خاص

ردت النائبة عن تحالف الفتح، سهام الموسوي، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، على الأنباء التي تفيد بأن إيران تخلت مؤقتاً عن حقها في تسمية رئيس الوزراء العراقي، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء (17 كانون الأول 2019) الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرة إلى ان ذلك جاء بقانون صدر عن مجلس النواب وفق خياراته التشريعية.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، إن "المحكم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة: الحكم بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ نائب حالي بتهمة الرشوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة: الحكم بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ نائب حالي بتهمة الرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).