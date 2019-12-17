2019/12/17 | 13:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت غوغل شركاءها التجاريين الأتراك أنها لن تكون قادرة على العمل معهم على هواتف جديدة تعمل بنظام أندرويد من المقرر إطلاقها في تركيا.وجاء هذا القرار أن قضت هيئة المنافسة التركية بأن تغييرات أدخلتها غوغل على عقودها غير مقبولة، بحسب ما أفادت .وكانت هيئة المنافسة غرمت غوغل 93 مليون ليرة (17.4 مليون دولار) في سبتمبر 2018

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من غوغل لشركائها الأتراك بشأن هواتف أندرويد الجديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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