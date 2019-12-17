اعتقال اثنين من المسؤولين عن جريمة قتل عائلة كاملة بالبصرة

2019/12/17 | 13:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت شرطة محافظة البصرة اعتقال اثنين من المسؤولين عن جريمة مورعة شهدتها المحافظة .وذكر بيان لشرطة المحافظة، “بعد ورود اخبار عن وقوع جريمة قتل لعائلة في منطقة القبلة حي المهندسين لهذا اليوم وجه قائد الشرطة باستنفار كافة الجهود للقبض على الجناة وتم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم شرطة البلدة الثانية وضابط مركز […]

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