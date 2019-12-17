التعليم تعلن نتائج قبول الوجبة الثانية للطلبة الـ10 الأوائل لخريجي المعاهد

2019/12/17 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الوجبة الثانية للطلبة الـ10 الأوائل لخريجي المعاهد للدخول الى النتائج اضغط هنا.

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