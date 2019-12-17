2019/12/17 | 13:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم الفنان الشاب حازم إيهاب لأسرة مسلسل “البرنس” مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.مسلسل “البرنس” إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.“البرنس” اسم نهائى للعمل، الذى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حازم إيهاب ينضم إلى فريق عمل مسلسل البرنس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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