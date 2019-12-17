2019/12/17 | 13:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة تكاد لا تُصدق، أصبحت سيدة أمريكية من ولاية “تكساس” مليونيرة، لكن ليوم واحد فقط، وذلك بسبب خطأ غير مقصود من قبل البنك الذي تتعامل معه، وسرعان ما وجدت مفاجأة سيئة جدًا في انتظارها، بعد أن اعتقدت لوهلة أن الحظ قد ابتسم لها.وأفاد تقرير حول الواقعة، بأن هذه السيدة “روث بالون”، البالغة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ ومفاجأة في انتظارها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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