2019/12/17 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد ينوز – بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، تسديد اكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق.

وقال الجبوري في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسدد اكثر من 20 مليار دولار الى الخارج كديون بذمته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسدد اكثر من 20 مليار دولار الى الخارج كديون بذمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).