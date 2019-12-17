التخطيط تعلن اجراء تعداداً تجريبياً في ثلاث محافظات بينها بغداد

2019/12/17 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الثلاثاء، عن اجراء تعداد تجريبي في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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