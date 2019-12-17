2019/12/17 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوة من الحشد الشعبي، الثلاثاء، قرية “كريم جلوب” شمال شرق ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طهرت قرية “كريم جلوب” من فلول داعش شمال شرق ديالى.و نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وفوج الإسناد التابع للقيادة، وطبابة الحشد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يطهر قرية شمال شرق ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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