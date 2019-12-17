ميسي:زيدان عرف متى يعود وهازارد مختلف عن رونالدو

2019/12/17 | 13:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مقابلة مع صحيفة ( ماركا ) اليوم الثلاثاء، أن مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد تكون مختلفة في ملعب كامب نو عن التي تُلعب على ملعب سانتياجو برنابيو.ميسي أوضح قائلاً : ” عندما نلعب في سانتياجو برنابيو، نجد الكثير من المساحات لأن فريق ريال مدريد يكون ملزم على التقدم أكثر

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