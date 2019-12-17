2019/12/17 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الزعيم عادل امام من خلال حسابه الشخصى بموفع التدوينات القصيرة “تويتر” فيديو جديد من كواليس مسلسل “فالنتينو” و ظهر عادل امام فى الفيديو برفقة نجله المخرج رامى امام و ظهر الزعيم فى الفيديو و هو يستعد لتصوير مشهده وعلق عادل امام على الفيديو ” من كواليس فالنتينو” و نال الفيديو اعجاب كبير من متاعبى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحدث ظهور لـ عادل إمام من كواليس فالنتينو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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