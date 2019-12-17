2019/12/17 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الثلاثاء، بارتفاع اعداد الشهداء والمصابين جراء احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات منذ اندلاعها في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.حصيلة مروعة! وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “الحصيلة ارتفعت الى 479 قتيلاً، فضلاً عن 20 الف مصاب بجروح متفاوتة، فيما بلغت حالات الاختناق 40 الف حالة في بغداد وباقي المحافظات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات .. ارتفاع مروع في عدد القتلى والجرحى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات .. ارتفاع مروع في عدد القتلى والجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).