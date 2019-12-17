"إنستغرام" يطور ميزة كشف المنشورات "المزيفة"

2019/12/17 | 13:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعتزم ”إنستغرام“ توسيع ميزة التحقق من صحة المنشورات في الولايات المتحدة اعتبارًا من أيار المقبل، حيث سيعمل الآن مع 45 مؤسسة تابعة لجهات خارجية لتقييم صدق محتوى الصور والفيديو على تطبيقه.

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