بوتين وأردوغان يبحثان خطة تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية عسكرياً

2019/12/17 | 13:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر المقبل، خطة تركية لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية.

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