التربية تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة لكافة المراحل الدراسية

2019/12/17 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة التربية، مواعيد اجراء امتحانات نصف السنة للمراحل الدراسية كافة.

وبحسب وثيقة، حصلت العهد نيوز على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، "فان الامتحانات

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