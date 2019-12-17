تخصيص 10 مليارات دينار لنصب جسور عائمة سريعة في نينوى

2019/12/17 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

كشف النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، تخصيص 10 مليارات دينار لنصب جسور عائمة سريعة في المحافظة.

وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر"،

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