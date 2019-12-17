مقتل صاحب محل للمواد الغذائية طعناً بالسكين غربي بغداد

2019/12/17 | 14:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بمقتل صاحب محل للمواد الغذائية طعناً بالسكين غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين قتلوا صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة العامرية طعناً بالسكين".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

وشهدت بغداد، اليوم الثلاثاء، مقتل مدني بهجوم مسلح في منطقة سبع قصور شرقي العاصمة.





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