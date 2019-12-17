منتخب كرة اليد يعسكر في القاهرة تحضيراً لبطولة آسيا

2019/12/17 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم منتخبنا الوطني بكرة اليد معسكراً تدريبياً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة اعتباراً من اليوم الثلاثاء ويستمر لغاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي في إطار تحضيراته النهائية لخوض منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس آسيا المؤهلة لمونديال مصر 2021.

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