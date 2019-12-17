وفد من الحكمة يلتقي صالح للنظر في الحكم الصادر بحق ملا طلال

2019/12/17 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سياسية مطلعة عن زيارة وفد من كتلة الحكمة النيابية لرئيس الجمهورية للنظر في الحكم الصادر بحق النائب ملا طلال

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