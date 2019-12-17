700 مؤرخ أمريكي يطالبون بمحاكمة ترامب

2019/12/17 | 14:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكر موقع "ذا هيل" المتخصص بتغطية أخبار الكونغرس، أن رسالة وقعها 700 مؤرخ دعوا فيها مجلس النواب لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب.

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