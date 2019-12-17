الحشد: عملياتنا ضمن إرادة النصر السابعة أسفرت عن نتائج جيدة

2019/12/17 | 14:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد معاون قائد عمليات قاطع شرق الانبار حشد شعبي عماد الزيدي، الثلاثاء، أن العمليات التي تنفذها قطعات الحشد الشعبي شرق الانبار ضمن إرادة النصر السابعة بمرحلتها الثانية أسفرت عن نتائج جيدة، مشيرا إلى أن التلاحم بين الحشد والجيش قوي جدا.

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