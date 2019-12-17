العراق يسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه

2019/12/17 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سدد العراق أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار، تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية....

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