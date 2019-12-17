2019/12/17 | 14:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، مواعيد اجراء امتحانات نصف السنة للمراحل الدراسية كافة.وبحسب وثيقة، “فان الامتحانات الشفهية تبدأ قبل اسبوع من موعد الامتحانات التحريرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة لكافة المراحل الدراسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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