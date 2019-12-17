2019/12/17 | 14:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن تسديد اكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن” الديون الخارجية التي مازالت على العراق هي 27 مليار دولار و41 مليار دولار للسعودية غير معترف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية:العراق سدد 20 مليار دولار من الديون الخارجية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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