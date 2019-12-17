2019/12/17 | 14:08 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار, الثلاثاء، ضرورة تشريع القوانين الاقتصادية "مجلسي حماية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطار: تشريع القوانين الاقتصادية يساهم بدفع عجلة التنمية الصناعية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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