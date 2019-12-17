العطار: تشريع القوانين الاقتصادية يساهم بدفع عجلة التنمية الصناعية

2019/12/17 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار, الثلاثاء، ضرورة تشريع القوانين الاقتصادية "مجلسي حماية

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