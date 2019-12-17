البرلمان يبحث مع وفد مصرفي توطين رواتب موظفي أمانته العامة

2019/12/17 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، الثلاثاء، مع وفد المصرف العراقي للتجارة توطين الرواتب بالنسبة للموظفين في الامانة العامة لمجلس النواب.

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