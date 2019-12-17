العطار: ضرورة تطبيق سياسة ناجحة تضمن لعاملي المصانع حقوقهم

2019/12/17 | 14:08 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، إلى تطبيق سياسة ناجحة تضمن لعاملي المصانع العراقية جميع حقوقهم.

وقال العطار في بيان صحفي إن "العديد من عاملي شركات وزارة الصناعة العراقية مضربين عن العمل وهذا عكس ما يطالب بهِ الشعب و المتظاهرين في دعم المنتج الوطني"، مؤكدًا "ضرورة وضع خطط للرواتب والحوافز الشهرية او السنوية للعاملين من أجل من زيادة مدخولهم النقدي".

وأشار العطار إلى "أهمية العمل على ارجاع العاملين للعمل لاحياء المنتج الوطني كونهم يعملون في شركات تمويل ذاتي".

ولفت العطار إلى أنه "بدون نتاج سوف لن تتمكن هذه الشركات من دفع الرواتب وسوف تضطر لاخذ اموال إضافية من الموازنة العامة".

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