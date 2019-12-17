2019/12/17 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عقيل_الناصري محاولة تاريخية مقارنة: بين ثورة العشرين وثورة الشباب الحالية***المقدمة:في البدء ومن الناحية النظرية المجردة يجب "...التأكيد على أن الدول ليست تنظيما للمجتمع بأسره، كما يشاع، وإنما هي تنظيم داخل المجتمع، مسلح بقوة القمع والقسر، وآيا كان شكل الدول فان أحد مكوناتها هو وسيل ممارسة الإجبار على افراد المجتمع.وليصبح مثل هذا التنظيم ضروريا إلا حينما أنقسم المجتمع إلى طبقات متناحرة،......

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