أفنان القاسم - العالم يحب المملكة 1

2019/12/17 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم بوتين: هذا اللقاء للتكتيك.أفنان: للتكتيك.بوتين: لتضغط.أفنان: لأدفع.بوتين: للأمريكان إستراتيجيا.أفنان: ولروسيا إستراتيجيا وللمملكة إستراتيجيا.بوتين: تقول لتدفع لتربط بالتكتيك الإستراتيجيا بالوقت.أفنان: بالظرف.بوتين: هل أنت مستعجل إلى هذه الدرجة؟أفنان: ليس أنا، المملكة، المنطقة، الشرق الأوسط، أمريكا، أوروبا، روسيا، العالم.

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