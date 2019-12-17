تاركاً اختيار رئيس الحكومة لجهة واحدة.. مكتب السيستاني: المرجعية ليست لديها تحفظاً او قبولاً على أي مرشح🔻

2019/12/17 | 14:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب المرجع الديني علي السيستاني، ان المرجعية لا تتحفظ او تعطي قبولا على أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.وقال مصدر في مكتب المرجعية، انها “تترك اختيار رئيس الوزراء الجديد […]

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