مقتل صاحب محل تجاري يوفر مساعدات للاحتجاجات في العاصمة بغداد

2019/12/17 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء ان بمقتل صاحب محل تجاري على ايدي مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان مسلحين مجهولين اقدموا على طعن صاحب محل لبيع الاحذية والحقائب بآلات حادة في منطقة العامرية ببغداد واردوه قتيلا في الحال، ليقوموا بعدها بسحب جثمانه الى مخزن المحل والفرار الى جهة مجهولة.

من جهته قال ضابط في الشرطة ان القتيل كان يقوم بجمع المساعدات المالية واللوجستية للمحتجين ويرسلها الى ساحة التحرير وسط العاصمة.

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