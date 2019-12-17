2019/12/17 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، الثلاثاء (17 كانون الاول 2019)، بأن مجهولين قاموا باغتيال صاحب محل للمواد الغذائية غربي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة قامت باغتيال صاحب محل للمواد الغذائية في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المجموعة المسلحة طعنت المجني عليه بالسكاكين واردته قتيلاً بسبب تقديمه المساعدات للمتظاهرين"، مبيناً أن "المجني عليه كان ناشطاً خلال التظاهرات التي تشهدها بغداد".

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات موجة اغتيالات استهدفت ناشطي التظاهرات والاحتجاجات، وكانت مجموعات مسلحة مجهولة تقوم بعمليات الاغتيال.

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى الثلاثاء (17 كانون الأول 2019) عن تفاصيل مهمة في عملية ثار الشهداء العسكرية شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان" العملية ا

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شرطة البصرة، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، عن القبض على أحد تجار المخدرات، مشيرة إلى ضبط مواد مخدرة بحوزته تقدر بـ 500 غرام.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثر

بغداد اليوم-النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019) إلقاء القبض على عصابة سرقة تقوم بكسر زجاج المركبات.

وذكرت المديرية، في بيان، أن "قائد الشرطة اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني، أمر بتشكيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجهولون يغتالون ناشطاً يقدّم ’’مساعدات’’ للمتظاهرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجهولون يغتالون ناشطاً يقدّم ’’مساعدات’’ للمتظاهرين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).