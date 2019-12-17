2019/12/17 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /- اكدت مصادر اعلامية وسياسية مطلعة، ان عضو مجلس النواب الحالي الذي صدر بحقه حكما بالسجن ست سنوات من قبل محمكمة النزاهة وبتهمة الرشوة ، هو النائب “محمود ملا طلال” .
وكانت هيئة النزاهة قد القت القبض على النائب عن تيار الحكمة، محمود الملا طلال، في منطقة الجادرية وسط بغداد، متلبسا في الرشوة”.
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وكانت هيئة النزاهة قد القت القبض على النائب عن تيار الحكمة، محمود الملا طلال، في منطقة الجادرية وسط بغداد، متلبسا في الرشوة”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر : السجن 6 سنوات بحق النائب محمود ملا طلال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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