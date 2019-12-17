اغتيال متظاهر طعنًا بـ”السكاكين” في العاصمة بغداد

2019/12/17 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في بغداد، الثلاثاء، بأن مجهولين قاموا باغتيال صاحب محل للمواد الغذائية غربي العاصمة.وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام محلية، إن “مجموعة مسلحة قامت باغتيال صاحب محل للمواد الغذائية في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد”.وأضاف أن “المجموعة المسلحة طعنت المجني عليه بالسكاكين واردته قتيلاً بسبب تقديمه المساعدات للمتظاهرين”، مبيناً أن “المجني […]

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