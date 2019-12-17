مقتل 3 سائقي شاحنات واصابة رابع برصاص مسلحين بصلاح الدين🔻


مقتل 3 سائقي شاحنات واصابة رابع برصاص مسلحين بصلاح الدين🔻
2019/12/17 | 14:18 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل ثلاثة من سائقي الشاحنات صباح اليوم، على طريق بري في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر امني أن مسلحين فتحوا النار من اسلحة رشاشة على سائقي شاحنات على طريق بري […]

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