2019/12/17 | 14:18 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل ثلاثة من سائقي الشاحنات صباح اليوم، على طريق بري في محافظة صلاح الدين.
وقال مصدر امني أن مسلحين فتحوا النار من اسلحة رشاشة على سائقي شاحنات على طريق بري […]
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وقال مصدر امني أن مسلحين فتحوا النار من اسلحة رشاشة على سائقي شاحنات على طريق بري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 سائقي شاحنات واصابة رابع برصاص مسلحين بصلاح الدين🔻) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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