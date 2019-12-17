مي سليم تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال وتدخين السيجارة

2019/12/17 | 14:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة الأردنية ​مي سليم​ جدلاً كبيراً عبر مقطع فيديو، نشرته في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.وظهرت سليم في الفيديو وهي ترتدي ملابس رجالية وتغطي رأسها بالشعر المستعار، وتقلّد حركات الرجال مع تدخين السيجارة.وعلّقت سليم على الفيديو، قائلة: “الجزء التاني من كوكي الروش طحن.بطل سجاير المقرفة دي بقي عشان صحتك.

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