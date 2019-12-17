ما هي حقيقة اعتذار عبد المهدي لرئيس الجمهورية عن الاستمرار بحكومة تصريف الاعمال؟

2019/12/17 | 14:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر حكومي مطلع، الثلاثاء، إن الأنباء بشأن إرسال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، يعتذر فيها من الاستمرار بحكومة تصريف الاعمال، غير صحيحة.[…]

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