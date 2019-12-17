تجنبوها فورا.. أمراض “قاتلة” تسببها الأغذية المصنعة

2019/12/17 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية، من ان الأغذية المصنعة تشكل خطرا جسيما على الصحة، حيث انها لا تؤدي إلى البدانة فقط، بل ترفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطا المحمرة ورقائق البطاطا والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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