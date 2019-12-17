التربية: تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة في المحافظات كافة

2019/12/17 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الاول من السنة، بالإضافة الى تحديدها بدأ الامتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي.

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