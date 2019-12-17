2019/12/17 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يرهن إعادة الثقة بين الطبقة السياسية والشعب بهذا الأمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يرهن إعادة الثقة بين الطبقة السياسية والشعب بهذا الأمر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يرهن إعادة الثقة بين الطبقة السياسية والشعب بهذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).