2019/12/17 | 14:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب حسين عرب، اليوم الثلاثاء، ان رؤساء الكتل النيابية استكملوا النقاش حول قانون انتخابات مجلس النواب وتوصلوا الى اتفاق حول النقاط الخلافية.

وقال عرب في تصريح لـ"الغد برس" ان "الاتفاق تم على الدوائر المتعددة والترشيح فردي بأعلى الاصوات"، مبينا ان "بغداد ستكون 10 دوائر".

واضاف ان "الانتخابات ستكون بحسب التعداد السكاني ودوائر الاقضية، وعدد النواب للمحافظة سيكون بحسب نفوس المحافظة".

ورجح انه "من المحتمل ان تكون جلسة يوم غد للتصويت على القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تم الاتفاق على المواد الخلافية في قانون انتخابات البرلمان وسيعرض للتصويت قريباً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تم الاتفاق على المواد الخلافية في قانون انتخابات البرلمان وسيعرض للتصويت قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).