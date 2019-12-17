اختبار ناجح لأول نموذج للمحرك الفضائي الايراني

2019/12/17 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس معهد الابحاث الفضائية الايرانية حسين صميمي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح اختبار اول نموذج لسلالة المحرك الفضائي الايراني "آرش".

وقال صميمي في تصريح صحفي، ان "المنجز الجديد لمعهد الابحاث الفضائية هو تصميم محرك فضائي باسم (آرش) تم خلال الشهر الماضي اختبار اول نموذج له بنجاح ومن المقرر اجراء اختبار اخر".

واضاف ان "احد المنجزات الجديدة لمعهد ابحاث الفضاء الايراني متعلق بكتل الانتقال المدارية حيث ان هذا الامر بحاجة الى محركات مخفية جدا ومكونة غالبيتها من الطاقة تصل نسبتها الى 89 %.

وتابع صميمي ان "جزءا من مشروع التنمية التكنولوجية متعلق بمحركات يمكنها نقل المعدات من مدار الى مدار اخر حيث قمنا حديثا بتصميم سلالة محرك فضائي باسم آرش".

واوضح بان "الارضية اللازمة لمحاكاة اجواء الاختبار كانت صعبة الا انه جرى انجازها بنجاح"، موضحا ان "اختبار المحرك كان يجب ان يتم في الفراغ حيث قمنا بمحاكاة ارضية الفراغ".

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