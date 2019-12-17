العطار يدعو لتطبيق سياسة ناجحة تضمن لعاملي المصانع حقوقهم

2019/12/17 | 14:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الثلاثاء، إلى تطبيق سياسة ناجحة تضمن لعاملي المصانع العراقية جميع حقوقهم".

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