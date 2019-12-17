إعزلوا المتآمر برهم قبل فوات الأوان

2019/12/17 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في مقالنا السابق ليوم أمس والذي حمل عنوان ( برهم صالح يعترف بحنثه لليمين الدستورية ) , كنّا قد أوضحنا للرأي العام العراقي كيف حنث رئيس الجمهورية باليمين...أكمل القراءة ←

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