2019/12/17 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زيد شحاثة يصعب كثيرا فهم المجتمع العراقي بشكل واضح ودقيق, لكثرة المؤشرات والظواهر التي تميزه..ففيه من الطباع والظواهر المتعاكسة وإجتماع النقيضين, ما يحير أعظم علماء الإجتماع.من مشاكل الفرد...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايات عن العراق.. والعراقيين) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايات عن العراق.. والعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).