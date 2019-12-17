رشوة قدرها 150 الف دولار ادخلته السجن 6 سنوات.. برلماني بارز يتورط بشبهات فساد

2019/12/17 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مذكرة امر بالحكم 6 سنوات سجن ضد عضو مجلس النواب محمود عبد الرضا طلال.السجن مصير النائب وكانت قوة من النزاهة قد القت القبض الشهر الماضي على النائب عن محافظة واسط ورئيس حكومتها المحلية السابق محمود الملا طلال متلبسا بالرشوة في منطقة الجادرية في العاصمة بغداد.[…]

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